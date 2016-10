Norra Suusaliit teatas pressiteates, et naine kasutas kreemi nimega Trofodermin päikesepõletusest kahjustatud huulte ravimiseks. See aga sisaldas klostebooli. Tegemist on androgeense toimega anaboolse steroidiga.

Arst lubas kreemi kasutada

Johaug andis positiivse dopinguproovi 16. septembril. Tegemist oli võistlusvälise prooviga. Positiivse proovi eest võttis vastutuse võistkonna arst Fredrik Bendiksen, kes oli lubanud suusatajal kasutada Trofodermini nime kandvat kreemi päikesepõletuse vastu. Bendiksen oli toona Johaugile kinnitanud, et see kreem ei sisalda ühtegi keelatud ainet.

«Ma pean selle positiivse dopinguproovi eest võtma vastutuse ning võtangi. Therese on suurepärane sportlane, kes jälgib väga täpselt kõiki oma tegemisi. Minu jaoks on nüüd esmatähtis teha kõik, et ta ei saaks karistada, kuna mina kinnitasin talle, et selle kreemi kasutamine on lubatud,» rääkis Bendiksen.

Norra Suusaliidu pressiteate sõnul kasutas Johaug nimetatud kreemi 4.-15. septembrini Itaalias Livignos laagris olles. Norra Antidopingu Agentuur teavitas Johaugi positiivsest proovist 4. oktoobril.

«Olen täiesti löödud, olen uskumatusse situatsiooni sattunud. Leian, et see on ebaõiglane, kuid samas olen teadlik, et sportlasena pean oma ravimeid jälgima,» ütles Johaug pressiteate vahendusel.

Olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister

28-aastane Therese Johaug sai Vancouveri olümpiamängudel kuldmedali kaela 4x5 km teatesõidus. Sotši olümpial võitis ta 30 km vabatehnikasõidus hõbemedali ning 10 km klassikasõidus pronksmedali.

Maailmameistrivõistlustelt on Johaug võitnud seitse kuldmedalit. Kaks kulda sai ta kaela 2011. aastal Oslos, kaks 2013. aastal Val di Fiemmes ning kolm 2015. aastal Falunis. Lisaks on ta MMidelt võitnud ühe hõbemedali ja kolm pronksmedalit.

Lisaks on ta kahel korral võidutsenud Tour de Skil (2013/14, 2015/16) ning samadel hooaegadel võitis ta kokkuvõttes ka MK-sarja.