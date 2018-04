Tänaku konkurent võtab koos kaardilugejaga vastu julge väljakutse

Mikkelsen andis uudisest teada Facebookis ning avaldas, et võtab koos kaardilugejaga 4. augustil ette Isklar Norseman Xtreme triatloni. See tähendab, et nii Mikkelsen kui Jæger peavad läbima 3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ning 42,2 km jooksmist.