PM Portugalis. Debüüti meenutav Tänak: need teed mulle meeldivad

Kuidas on kogu WRC-karussell viimase kümne aastaga muutunud? «Hetkel on positiivses suunas muutunud. Ma arvan, et viimased kolm aastat on olnud väga huvitavad ning seda ka sõitjate jaoks. Konkurents on olnud tihe ja alati peab endast maksimumi andma. Samas on vahed väikesed ning niisama ei juhtu midagi. Ma usun, et see on spordi jaoks kindlasti positiivne,» tunnistas Tänak.

Tänavust rallit silmas pidades arvab Tänak, et oluline on, kuidas õnnestub esimene võistluspäev. «Eks näis, mis siin saama hakkab. Praegu on näha, et siin on meie jaoks väga keerulised olud – väga kuiv, kuum ja ilus ilm – võib-olla mingil määral see meid ei soosi. Esimene päev on meie jaoks oluline, et suudaksime positiivse tulemusega välja tulla, siis on hea võimalus midagi okeid saavutada sellelt rallilt,» sõnas ralliäss.

Tänak lisas: «Mingil määral on need teed reedel sarnase iseloomuga, mis laupäeval ja pühapäeval, pigem kõva pinnasega ja peaksid suhteliselt hästi vastu pidama. Üleüldiselt need teed sobivad mulle. Ei ole kahtlustki. On teed, kus peaksime tugevad olema, aga esimesel päeval võivad olud meid veidi tagasi hoida.»

Kui palju mõtleb Tänak sellele, et Portugali rallil Sebastien Ogier’d edestada ning omakorda ise MM-sarja liidriks kerkida? «Sebastienist eespool olla on miinimumeesmärk, aga olla kiirem tagantpoolt tulijatest… See on juba keerulisem eesmärk. Katsume kõigepealt selle miinimumeesmärgi täita ja siis vaatame, mida suudame veel siin täita,» vastas Tänak.

Hooaja seitsmenda MM-etapi Portugali ralli esimene kiiruskatse on kavas Eesti aja järgi reedel algusega kell 11.48.

MM-sarja üldseis (6/14)

Sõitjad:

Sebastien Ogier (Citroën) 122 punkti Ott Tänak (Toyota) 112 Thierry Neuville (Hyundai) 110 Kris Meeke (Toyota) 56 Elfyn Evans (M-Sport) 55 Sebastien Loeb (Hyundai) 39 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36 Esapekka Lappi (Citroën) 34

Meeskonnad: