Meedia: Kimi Räikköneni F1-karjäär sõltub suuresti Schumacherist

Tõsi, Schumacher ei pääseks kohe Ferrarisse, kus sõidavad järgmisel aastal Renault'st üle tulev Carlos Sainz juunior ja Monaco supertalent Charles Leclerc. Ta liituks Alfa Romeoga, millel on Ferrariga tihedad sidemed.

Peaks kõik õnnestuma, võtaks Schumacher Turrini sõnul üle 40-aastase 2007. aasta maailmameistri Räikköneni koha. «Kui plaanidega nõustutakse ja Mick on edukas, näeme, et Kimi lõpetab karjääri. See oleks ühe ajastu lõpp, kuna 2006. aastal võttis tema üle Michael Schumacheri koha Ferraris.»