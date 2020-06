Uus-Meremaa ralli jääb ära, sest riik on lukus

Ehkki Uus-Meremaa rallini jäänuks veel kolm kuud aega (see pidanuks toimuma septembri alguses), sai otsustavaks asjaolu, et riik on koroonapandeemia tõttu väliskülalistele endiselt suletud ning lähitulevikus pole näha, millal võiksid piirid avaneda, teatas WRC koduleht.