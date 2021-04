Adamo arvates väärib vastuoluline Horvaatia ralli ka tulevikus kohta MM-sarjas

Itaallane avaldas, et Horvaatia MM-etapp võiks ka tulevikus kalendrisse kuuluda. «Mida me nägime praegu Horvaatias oli lihtsalt jäämäe tipp. Selline üritus näitas, et nad väärivad kohta MM-sarjas.»

Samas näeb ta Balkanimaal toimunud rallil ka arenguruumi. «Olgupeale, see oli neile esimene kord ja kõike saaks teha paremini, aga ma usun, et kiiruskatsed, mida me nägime on tõestus, et see ralli on väga kena üritus,» lisas Adamo.