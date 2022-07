AJALOORÄNNAK ⟩ 1998. aasta MM: prantslaste kodune triumf ja Ronaldo saladus

Alagrupiturniir, mis on brassidele ajalooliselt olnud alati üliedukas, algas ka seekord võitudega Šotimaa ja Maroko üle, mis tähendasid juba enne viimast vooru edasipääsu kindlustamist. Seetõttu ei olnud neil viimases mängus Norra vastu just liiga palju motivatsiooni veri ninast välja pingutada, kuid Norra jalgpalliajalugu seda meenutada ei soovi: nemad kirjutasid endale tabelisse mesimagusa 2 : 1 võidu ning sammusid hoolimata esimese kahe mängu viigistamisest edasi 16 parema sekka! 78. minutil kaotusseisu jäänud norralaste kangelaseks tõusis 25-aastane ründaja Tore André Flo, kes lõi 83. minutil viigivärava ning teenis viis minutit hiljem penalti, mille Kjetil Rekdal realiseeris.

Norra koondis on senimaani üks kahest kogu maailma jalgpalliriigist, kes on Brasiiliaga mänginud, aga pole mitte kordagi kaotanud – Norral on Brasiilia vastu kirjas kaks võitu ja kaks viiki! Teine riik selles lühikeses nimekirjas on Senegal, kes on Brasiiliaga mänginud ühe korra ja leppinud temaga viiki. Huvitaval kombel on norralastel samasugune seeria ette näidata ka Argentina vastu – kaks kohtumist, kaks võitu!