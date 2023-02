Mehis Viru kohta on laekunud uusi süüdistavaid avaldusi

Küll pole Eesti kergejõustikuliidul laekunud teadete ja avalduste põhjal plaanis alustada uut menetlust või avada vana. «Selles osas on juhatus otsuse teinud, aga need kinnitavad, et käitumismuster, mis otsuses välja toodi, on kestnud aastaid,» selgitas Teigamägi.