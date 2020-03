Ott Tänak tervisest: spetsiaalne teraapia pole enam vajalik

Tänak tunnistas pärast Rootsi rallit, et tegelikult oli Monte avarii tõttu õhus ka variant etapist loobumiseks. Nüüd on mees enda sõnul täielikult taastunud ning valmis võitlema enda esimese Mehhiko etapivõidu eest.

«Ma ei ole enam teinud spetsiaalseid lisa harjutuskordi füsioterapeudiga. Kõik on korras ja mul läheb hästi. Tegime pärast õnnetust spetsiaalselt tööd, aga hetkel pole see enam vajalik.»

Tänaku sõnul on Mehhiko üks põnevamaid etappe. «Fännide poolest on Mehhiko imeline koht. Seal on palju pealtvaatajaid, kes on väga emotsionaalsed. Ka ei ole midagi paremat, kui tulla rõskest talvest sooja Mehhiko päikese kätte,» kirjeldas rallipiloot.