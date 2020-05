Legendaarne F1 ringrada nõudis järjekordse inimelu

Ent nagu ikka, gaasi andes võttis adrenaliin võimust ning paar uljamat kihutajat hakkasidki oma arust ringrajal võidu sõitma. See kõik päädis sellega, et Mistrali sirgel kaks mootorratast põrkusid ning toimus karm avarii.

Paul Ricardi ringrajal on aastate jooksul toimunud kümneid F1 kihutamisi. Alates 2018. aastast on see kuninglikus sarjas Prantsusmaa GP nime all ja viimasel kahel aastal on seal võidutsenud Lewis Hamilton. Legendaarselt ringrajalt on 1986. aastal taevastele radadele kihutanud ka Elio de Angelis, kes hukkus testimisel toimunud õnnetuses.