AJALOORÄNNAK ⟩ 2002. aasta MM: üllatuste turniiri varjutasid kohtunike otsused

Kui mõnele meeskonnale osutus kaheksandikfinaal võrdlemisi lihtsaks – Inglismaa alistas näiteks avapoolaja väravatest Taani 3 : 0 ning Brasiilia oli Belgiast üle 2 : 0 –, siis suurem osa kohtumistest kujunes mõnusalt vaatemänguliseks. Suures naabrite duellis sai üllatuslikult võidu USA, mis tähendas, et Mehhiko oli taas pidanud MMil piirduma kaheksandikfinaaliga. Sakslased olid Paraguayga hädas, kuniks Oliver Neuville’i 88. minuti värav selle kohtumise nende kasuks pööras, 1 : 0 seisuga vedas ennast kaheksa parema sekka ka Türgi, kes purustas korraldaja Jaapani unistused.

Itaalia skandaalne langemine

Kõige skandaalsemaks ja mälestusväärsemaks kaheksandikfinaaliks osutus Daejeonis toimunud matš Lõuna-Korea ja Itaalia vahel. Kuigi enne kohtumist räägiti mõnel pool suisa, et korealased võinuks olla soosikud, sest Itaalia põhiline keskkaitsepaar Alessandro Nesta – Fabio Cannavaro pidi vigastuse ja mängukeelu tõttu kohtumisest eemale jääma, oli siiski vähe neid, kes julgesid päriselt Itaalia vastu ennustada. Kohtumise eel moodustasid Lõuna-Korea poolehoidjad tribüünile sõnumi «Again 1966», millega viidati 36 aasta tagusele turniirile, kus Itaalia Põhja-Koreale kaotas.

Kohtumist mäletatakse senimaani ecuadorlasest kohtuniku Byron Moreno skandaalsete otsuste tõttu: juba viiendal minutil määras ta korealaste kasuks väga küsitava penalti, eiras normaalaja jooksul mitmel puhul itaallaste penaltiküsimisi ja vaatas läbi sõrmede korealaste karmile taklamisele. 1 : 1 seisult alustatud lisaaeg oli Itaaliale aga täielik õudusunenägu: esmalt tühistati eksliku suluseisu tõttu Itaalia kuldne värav, seejärel ei antud neile Francesco Totti kukutamise eest penaltit – AS Roma ründeäss sai «simuleerimise» eest hoopis oma teise kollase kaardi! See, et Jung-hwan Ahn 117. minutil peaga hoopis Korea kasuks kuldse värava lõi, oli justkui kõige eelnenu loogiline kulminatsioon.

Moreno rahvusvaheline karjäär sai selle kohtumisega ka sisuliselt otsa – veidrate otsuste eest kodumaa kõrgliigas sai ta ka Ecuadori alaliidult karistada ning lõpetas 2003. aastal vaid 33aastaselt karjääri, kui taas skandaali sattus ja karistada sai. 2010. aastal jäi ta aga USAsse sisenedes vahele kuue kilogrammi aluspükstesse peidetud heroiiniga, mistõttu istus üle kahe aasta türmis.

Õnnetu kuldne värav

Kaheksandikfinaalis Itaalia vastu kuldse värava löönud Jung-hwan Ahnile võis see küll olla üks karjääri tipphetki, kuid halvad uudised saabusid järgmisel päeval: nimelt oli ta paar hooaega olnud laenul Itaalia klubis Perugias, mille tulivihane omanik Luciano Gaucci otsustas tema lepingu lõpetada, väites, et ei kavatse palka maksta mängijale, kes on Itaalia jalgpalli ära rikkunud.

Kuigi Gaucci mõtles hiljem ümber ning Perugia ostis Ahni mängijaõigused Lõuna-Korea klubilt Busani Daewoo Royalsilt ära, oli nüüd solvunud omakorda Ahn, kes oli Itaalias sattunud paariaks: talle saadeti tapmisähvardusi ja tema auto pandi põlema.

Klubisse naasmisest keeldunud Ahn sattus sellega sekeldustesse, mis päädisid sellega, et FIFA andis vaidluses Perugia klubile võidu ja Ahnil tuli kahjutasuks maksta 3,8 miljonit dollarit. Selle kogumiseks kolis ta hoolimata Euroopa klubide huvist Jaapanisse, sõlmis seal kolmeaastase lepingu kohaliku meelelahutusagentuuriga ning teenis vajaliku raha Jaapani liigas mängimise kõrvalt telesaadetes ja reklaamides osaledes!