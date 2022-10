Tänak tunnustas MM-tiitli suunas kihutavat Rovanperä: ta on olnud tänavu muljet avaldav

Vihmas ja mudas kihutades näitas Tänak hommikul küll jätkuvalt poodiumiaegasid, ent oli võimetu just Rovanperä suhtes, kes temast päeva kahe esimese katsega mööda tuhises. Juba lõunal tunnistas saarlane, et soomlasest sünnipäevalaps võib tiitlipeo tarbeks mõne laua juba kinni panna .

«See polnud just meie tänavuse hooaja parim päev. Pigem üks halvimatest, sest palju karistusi ja hädasid. Samas, me oleme ikkagi kohal ja seda kolmandana, seega kõik pole üdini halb,» võttis Tänak WRC otse-eetris laupäeva kokku.

Olgu lõpetuseks ka välja toodud, et Rovanperäl on MM-tiitli kindlustamiseks vaja teenida Tänakust kaheksa punkti enam (või seitse, kui ta ralli võidab, sest just MM-etapi võidud on võrdsete punktide korral viigilahutajaks).