NHLi hokimees avas Putini hokimängude avaliku saladuse

NHLi klubis Tampa Bay Lightning mängiv Sergatšov rääkis YouTube'i kanali saates «Ettevaatust: Sobtšak», et Putin on oma vanuse (71) kohta hiilgavas vormis.

«Vladimir Vladimirovitš Putin on juba eakas, vanema põlvkonna inimene. Arvestades seda ning lisaks ka asjaolu, et tal on hoki harrastamiseks väga vähe aega, mängib ta väga hästi, on väga heas sportlikus vormis,» kiitis NHLi hokimees.