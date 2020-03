FIA langetas tähtsa otsuse, ent WRC-tiimidel napib aega

«Meil on 12 kuud. Okei, 12 kuud on tore, aga kohutavalt palju tuleb selle ajaga ära teha,» ütles M-Sporti pealik Richard Millener DirtFishile.

«See ei käi päris nii, et ühendame hübriidi masina külge ja hakkame põrutama. Usun, et selle aasta lõpuks suudame umbes 40% arendustööst ära teha. Väga palju vaeva tuleb näha järgmise hooaja jooksul.»

Britt ei varja, et aega napib: «Esimeste testidega tuvastame kindlasti vigu, mida tuleb siis parandama hakata. Tähtajaga läheb väga kitsaks, eriti arvestades, et esialgse kava järgi peaks töödeks kuluma 15-16 kuud.»

Ta jätkas: «Aga saame hakkama. Väga positiivne on, et kõik tiimid töötavad nüüd koos. Kõik liiguvad ühes suunas.»

Toyota tehnikadirektor lisas: «Hea, et FIA otsuse langetas. Enam pole mõtet arutada, kas see oli õige või vale. Aga tasuks ära märkida, et ega me tegelikult Compact Dynamicist midagi ei tea. Praegu räägime mingisugusest tinglikust asjast. Kui hübriidsüsteemi oma käega katsuda saame, siis hakkavad asjad juhtuma.»