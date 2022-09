AJALOORÄNNAK ⟩ 2006. aasta MM: Zinedine Zidane lahkub areenilt pauguga

«Ta oli minu kaitseingel!» rääkis Elizondo aastaid hiljem intsidendist enda pilgu läbi. „Ta oli emotsionaalne ja kirjeldas juhtunut väga kirglikult: «Zidane lõi Materazzit peaga rindu! Sa pead talle punase kaardi andma!“ Esimese hooga ei tahtnud ma teda uskuda, aga ta sisendas mulle väga emotsionaalselt, et kui ma hiljem videot näen, saan kõigest aru. Kui ta oleks seda teinud vaiksema häälega, oleksin ehk kaardi taskusse jätnud.»

Tagasiteed enam polnud – Zidane lonkis kuldsest karikast mööda ja siirdus riietusruumi, teadmata, kas tema õhtu lõpeb tiitlipeo või suure kahetsusega. Ka seda, et ta on juba turniiri parimaks mängijaks valitud, ei teadnud Zidane veel.

Mida Materazzi Zidane’ile ütles?

Karjääri viimast kohtumist pidanud Zidane’i pealöök šokeeris peale kohtunike ka kogu maailma, kes seda peagi videopildist näha sai. Videost on näha ainult seda, et mehed vahetavad põgusalt repliike, mispeale Zidane ootamatult paar sammu hoogu võtab ja Materazzit peaga ründab. Mis olid ometi aga need sõnad, mis nii äkitselt pealöögini viisid?

Mõlemad kuulsa pealöögi osalised hoidsid intsidendi suhtes hiljem madalat profiili ning mitu päeva ei olnud täpselt teada, mis kahe mehe vahel juhtus. Videopildi põhjal said tööd isegi huultelt lugejad, kes spekuleerisid, et Materazzi oli Zidane’i kostitanud rassistliku solvanguga. Zidane ise palus mõned päevad hiljem fännidelt vabandust ning mainis, et solvatud oli tema ema ja õde. Itaallane lükkas selle väite aga osaliselt ümber.

«Minu oma ema suri, kui olin 15 – ma poleks eales tema ema kohta midagi öelnud,» sõnas Materazzi. «Tema löök tuli ka mulle ootamatult – arvan, et kui oleksin selleks valmis olnud, oleksime mõlemad punase kaardi saanud. Omavaheline hõõrumine käis meil juba varem, aga kui sel hetkel tema poole kurja nägu tegin, ütles ta mulle, et võib mulle oma särgi hiljem ka anda. Vastasin lühidalt: võtaksin pigem su õe kui särgi. Ma isegi ei teadnud, kas tal on õde!»