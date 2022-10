AJALOORÄNNAK ⟩ 2010. aasta MM: vuvuzela’d, «Waka Waka» ja tiki-taka

Bafana Bafana imeline algus ja prantslaste streik

Vastuolulised vuvuzela’d

Kui Lõuna-Aafrika inimestele oli vuvuzela’de sumin jalgpallimängudel igapäevane ja tavaline, siis ülejäänud maailm sai esimeste mängude otseülekandeid vaadates vaat et šoki – miks ometi on iga mängu taustaheliks lakkamatu vali sumin? Just 2010. aasta MMi ajal sai maailm tuttavaks Lõuna-Aafrika jalgpalli «kaubamärgi» ehk vuvuzela’ga – plastist värvilised ja ülimalt valjud pasunad olid kohalike pealtvaatajate standardvarustuses ning tekitasid staadionil väga iseloomulikku müra, mis oli paljudele mängijatele, treeneritele ja pealtvaatajatele häiriv.

Üks vuvuzela suudab meetri kauguselt teha 120detsibellist häält, mida saab võrrelda kiirabisireeniga ja mis ohustab inimese kõrvakuulmist. Kujutage nüüd ette, kui staadionil on ühe vuvuzela asemel koos kümme tuhat! Tekitatud suminaga olid hädas ka telejaamad, kes üritasid leiutada mooduseid, kuidas pidev mürafoon koduseid jälgijaid kõige vähem häiriks.

Kuigi FIFA kaalus juba enne turniiri staadionitel vuvuzela’de keelamist, leiti, et tegu on Lõuna-Aafrika jalgpalli lahutamatu osaga, ning keeldu ei kehtestatud. Küll aga keelasid MM-finaalturniiri järel vuvuzela’d eri võistlussarjad, staadionid ja organisatsioonid – muu hulgas on need keelatud olnud olümpiamängudel, edasistel MM-finaalturniiridel ja UEFA võistlussarjades.