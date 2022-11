AJALOORÄNNAK ⟩ 2014. aasta MM: sakslased lörtsivad Brasiilia peo

Brasiilia turniiri lõpp: kaks kaotust, väravate vahe 1 : 10

Mineiraço. Sakslased jõudsid purustustöö kõrvalt halastadagi

Kui 1950. aastal Brasiilias toimunud MM-finaalturniiri otsustav kohtumine lõppes Brasiilia puhul üllatuskaotusega Uruguayle Maracanã staadionil ning seda mängu tuntakse Brasiilias Maracanã tragöödia ehk Maracanaço nime all, siis 2014. aasta poolfinaal Saksamaaga Belo Horizonte linnas Mineirão staadionil sai sama mustri järgi hüüdnime Mineiraço. See, mida said sajad miljonid televaatajad ja 58 000 inimest tribüünidel jälgida, oli lausa uskumatu!

Veerandfinaalis kaartide ja vigastuse tõttu kaks liidrit – keskkaitsja Thiago Silva ja ründaja Neymari – kaotanud Brasiilia poleks poolfinaalmänguks justkui hästi valmis olnud. Kuigi paar esimest minutit tõid ka Brasiiliale mõne pealelöögi, murdusid võõrustajad näiliselt esimesel võimalusel. Juba 11. minutil leidsid sakslased mängu esimesest nurgalöögist üles Thomas Mülleri, kes lihtsa siseküljelöögiga skoori avas. Tõeline tulevärk läks lahti aga tosin minutit hiljem: Miroslav Klose lõi värava 23., Toni Kroos 24. ja 26. ning Sami Khedira 29. minutil! Folkloor teab lugusid inimestest, kes läksid 0 : 1 seisult korra televiisori juurest ära tualetti või süüa-juua haarama ning keeldusid mõni minut hiljem naastes uskumast, et skoor on 0 : 5!

Vaid mõne minutiga mängu üle kontrolli täielikult kaotanud Brasiilia nägi väljakul haruldaselt habras välja – mitu tippmängijat eesotsas kaitsja David Luiziga pakkusid meeletu surve all oma karjääri halvima partii. Ründaja Fred ei suutnud näiteks 70 mänguminuti jooksul kirja saada mitte ühtegi taklamist, tsenderdust, triblingut või vaheltlõiget ning veetis palliga suurema osa ajast keskringis – pidi ta ju iga Saksamaa värava järel palli mängu panema...

Inimesed tribüünidel nutsid, mõned lahkusid staadionilt juba enne poolajavilet, aga mõnel pool tekitas ängistav kaotusseis Brasiilia poolehoidjate vahelisi kaklusi, mida pidi märulipolitsei tribüünile lahendama tulema.

Teisel poolajal lisas vahetusmees André Schürrle veel kaks väravat ning alles Oscari 90. minuti tabamus pani sahisema ka Saksamaa võrgu. 7 : 1 oli tulemus, mis raputas jalgpallimaailma, aga ka Brasiilia üldsust.

Saksamaa mängijad on hiljem tunnistanud, et nad tunnetasid juba avapoolajal, et tegu ei ole päris normaalse jalgpallimatšiga. Keskkaitsja Mats Hummels ütles mängu järel, et vaheajal rääkis Saksamaa peatreener Joachim Löw riietusruumis isegi sellest, et mängijad Brasiiliat kodupubliku ees ei häbistaks. Ka sakslaste väravatähistused muutusid üha tagasihoidlikumaks ning isegi mängujärgne meeleolu ei olnud eufooriline, vaid pigem töine – üks mäng oli ju veel minna!

Mõistagi püstitati selles mängus ka mitu rekordit ja antirekordit. Mitte kunagi polnud MM-finaalturniiril finaal- ega poolfinaalmängu otsustatud nii suure ülekaaluga, samuti oli tegu turniiri võõrustava meeskonna ülekaalukalt kõige hävitavama kaotusega MM-ajaloos. Kuueväravaline kaotus oli ka Brasiilia koondise rekordhäving. Saksamaa neli väravat kuue minuti jooksul tähistasid kõige kiiremat nelja väravat MM-ajaloos, samuti ei olnud mitte ükski mängija varem löönud kaht järjestikust väravat nii kiiresti kui Toni Kroos (69 sekundit). Kõigele lisaks tõusis Saksamaa MM-finaalturniiridel löödud väravate arvestuses esikohale, möödudes just Brasiiliast (223 : 221).

Mitmele Brasiilia koondislasele jäi hävitav kaotus koondisekarjääri viimaseks mänguks, ameti pani maha ka peatreener Luiz Felipe Scolari.

Poolfinaalid

Brasiilia–Saksamaa 1 : 7

Holland–Argentina 0 : 0, pen 2 : 4